5 Yaşındaki Çocuk Ölü Bulunmuştu! Kardeşinin Katillerini Öğretmenine Anlattı, Düğüm 6 Yıl Sonra Çözüldü

Arnavutköy'de 6 yıl önce 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cansız beden bulunmuştu. Çocuğun kardeşi yıllar sonra okulda öğretmenine cinayeti kimin işlediğini anlattı. Baba ve iki eski eş gözaltına alındı.

Son Güncelleme:

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde 2018 yılında gece saatlerinde balık tutan bir grup, oltalarına takılan bez parçasını kıyıya çekince 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedine rastladı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ÖLDÜRÜP BARAJA ATILDI

M.İ. isimli 5 yaşındaki kız çocuğunun adli tıp kurumunda yapılan incelemesinde 2 gün önce öldürüldüğü ve sonrasında baraja atıldığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ DURUMA RASTLANILMAMIŞ!

Polis cinayetle alakalı adli tıp kurumundan gelen raporlama üzerine çalışmalarını yürüttü. Yürütülen çalışmalar sonucunda aile fertlerinin ifadesi alındı ancak şüpheli bir duruma rastlanılmadı.

'BABAM ÖLDÜRDÜ'

Olayın ardından 6 yıl geçmesinin ardından cinayete kurban giden 5 yaşındaki kız çocuğunun kardeşinin Esenyurt ilçesinde okuduğu okulda rehber öğretmenine giderek “Babam kardeşimi öldürüp göle attı” dedi. Durumdan şüphelenen öğretmen, polis ekiplerine haber verdi. Çocuk, polis ekipleri tarafından korumaya alınırken, pedagog eşliğinde detayları anlatması üzerine ifadesi alındı.

BABA VE İKİ ESKİ EŞ GÖZALTINDA

Yapılan çalışmalar sonucunda baba ve iki eski eşi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen zanlıları, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemleri devam ediyor.

Çocukların Üzerinde Sigara Söndürmüşlerdi: Bakanlıktan Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki Skandala İlişkin Yeni AçıklamaÇocukların Üzerinde Sigara Söndürmüşlerdi: Bakanlıktan Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki Skandala İlişkin Yeni AçıklamaGüncel

Türkiye'yi Sarsan 'Profesör Kabus' Skandalında Yeni Rapor: Çocuklarda Kullandığı Sprey Yasak ÇıktıTürkiye'yi Sarsan 'Profesör Kabus' Skandalında Yeni Rapor: Çocuklarda Kullandığı Sprey Yasak ÇıktıGüncel

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Aile Hekimleri 'Eziyet Yönetmeliği'ne Direniyor! 5 Gün İş Bırakacaklar Aile Hekimleri 'Eziyet Yönetmeliği'ne Direniyor
Altının Kilogram Fiyatında Düşüş Altının Kilogram Fiyatında Düşüş
Çamaşır Makineniz Çalışırken Çok Fazla Titriyor ve Ses Çıkarıyorsa Dikkat! Bir Anda Binlerce Liralık Masraf Çıkabilir Çamaşır Makineniz Çok Fazla Titriyor ve Ses Çıkarıyorsa Dikkat! Büyük Masraf Çıkabilir
İnsan Irkı Tükenirse O Hayvanlar Yerimizi Alacak: Zehir Gibi Zekaya Sahipler İnsan Irkı Tükenirse O Hayvanlar Yerimizi Alacak: Zehir Gibi Zekaya Sahipler