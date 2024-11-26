5 Yaşındaki Çocuk Ölü Bulunmuştu! Kardeşinin Katillerini Öğretmenine Anlattı, Düğüm 6 Yıl Sonra Çözüldü

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde 2018 yılında gece saatlerinde balık tutan bir grup, oltalarına takılan bez parçasını kıyıya çekince 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedine rastladı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ÖLDÜRÜP BARAJA ATILDI

M.İ. isimli 5 yaşındaki kız çocuğunun adli tıp kurumunda yapılan incelemesinde 2 gün önce öldürüldüğü ve sonrasında baraja atıldığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ DURUMA RASTLANILMAMIŞ!

Polis cinayetle alakalı adli tıp kurumundan gelen raporlama üzerine çalışmalarını yürüttü. Yürütülen çalışmalar sonucunda aile fertlerinin ifadesi alındı ancak şüpheli bir duruma rastlanılmadı.

'BABAM ÖLDÜRDÜ'

Olayın ardından 6 yıl geçmesinin ardından cinayete kurban giden 5 yaşındaki kız çocuğunun kardeşinin Esenyurt ilçesinde okuduğu okulda rehber öğretmenine giderek “Babam kardeşimi öldürüp göle attı” dedi. Durumdan şüphelenen öğretmen, polis ekiplerine haber verdi. Çocuk, polis ekipleri tarafından korumaya alınırken, pedagog eşliğinde detayları anlatması üzerine ifadesi alındı.

BABA VE İKİ ESKİ EŞ GÖZALTINDA

Yapılan çalışmalar sonucunda baba ve iki eski eşi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen zanlıları, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA