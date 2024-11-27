5 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Oltaya Takılmıştı, Arnavutköy’deki Cinayetin Sırrı 6 Yıl Sonra Çözüldü

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde 2018 yılında gece saatlerinde balık tutan bir grup, oltalarına takılan bez parçasını kıyıya çekince 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedine rastladı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. M.İ. isimli 5 yaşındaki kız çocuğunun adli tıp kurumunda yapılan incelemesinde çocuğun nasıl öldüğü tespit edilemedi. Polis bulunan cesetle ilgili adli tıp kurumundan gelen raporlama üzerine çalışmalarını yürüttü. Ancak cesedin o dönem kimliği de tespit edilemedi.

"BABAM ÖLDÜRDÜ"

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, olayın ardından 6 yıl geçmesinin ardından cinayette sır perdesi aralandı. Cinayete kurban giden 5 yaşındaki kız çocuğunun kardeşi Esenyurt ilçesinde okuduğu okulda rehber öğretmenine giderek, "Babam kardeşimi öldürüp göle attı" dedi. Durumdan şüphelenen öğretmen, polis ekiplerine haber verdi. Çocuk, polis ekipleri tarafından korumaya alınırken, pedagog eşliğinde detayları anlatması üzerine ifadesi alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda baba Cahit E. Anne M.E: ve eski eş Z.Ö. gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen zanlıların, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemleri devam ediyor.

"BAKIMSIZLIKTAN ÖLDÜ GÖLE ATTIM"

Şüpheli babanın emniyette verdiği ilk ifadesinde, "Çocuk bakımsızlıktan ölmüştü götürüp göle attım dediği" öne sürüldü. Diğerlerinin ise olayla alakamız yok dedikleri öne sürüldü. Polis şüpheli babadan alınan kan örneklerini de adli tıp kurumuna gönderdi. Şüpheli baba ile 2018 yılında bulunan cesedin DNA örnekleri eşleştirilecek.

Kaynak: Sabah