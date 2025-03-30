5 Yaşındaki Çocuğun Bayram Sevinci Acı Bitti! Şeker Toplamaya Çıkmıştı, Sulama Kanalında Ölü Bulundu

Aksaray'da yürek yakan bir olay yaşandı. Şeker toplamaya çıkan 5 yaşındaki çocuk, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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5 Yaşındaki Çocuğun Bayram Sevinci Acı Bitti! Şeker Toplamaya Çıkmıştı, Sulama Kanalında Ölü Bulundu

Aksaray'ın merkeze bağlı Çimeli köyünde acı bir olay yaşandı. Evden şeker toplamak için çıktığı iddia edilen 5 yaşındaki Sinan Yavaş, evlerine yakın olan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının yanından geçerken dengesini kaybederek kanala düştü.

AKINTIYLA SÜRÜKLENDİ

Su dolu kanala düşen küçük çocuk akıntının kuvvetli olmasıyla kısa sürede gözden kaybolurken, çocuğun sulama kanalına düştüğünü gören bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, kanalda arama çalışması başlattı.

5 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Boğularak ölen çocuk, 5 kilometre uzaklıktaki Sapmaz köyünde köylüler tarafından bulundu. Olay yerine gelen ekiplerce sulama kanalından çıkarılan küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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