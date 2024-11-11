5 Mahalle Karantinadaydı! Eskişehir’de 200 Tavuk İtlaf Edildi

Eskişehir’de kuş gribi vakasına rastlanmasının ardından karantina alınan 5 mahallede hasta tavuklar tek tek itlaf edildi. Çiftçiler, diğer tavuklarının hasta olmaması için önlemlerini artırdı.

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5 Mahalle Karantinadaydı! Eskişehir’de 200 Tavuk İtlaf Edildi

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı Sığırcık Mahallesi’nde B.E. isimli çiftçinin kümesindeki tavukların toplu halde ölmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme başlattı. Yapılan testlerin sonucunda ölü tavuklarda kuş gribi testi pozitif çıktı.

5 Mahalle Karantinadaydı! Eskişehir’de 200 Tavuk İtlaf Edildi - Resim : 1

200 KANATLI HAYVAN İTLAF EDİLDİ

Sığırcık ve 4 mahallede başlatılan karantinanın vatandaşlara yönelik olmadığı, mahallelere getirilebilecek kanatlı hayvanlar ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde kullanılacak endüstriyel malzemeleri kapsadığı öğrenildi.

1 ay sürmesi planlanan karantina tedbirleri kapsamında, Sığırcık Mahallesi’ndeki toplam 200 kanatlı hayvan itlaf edildi.

Kaynak: DHA

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