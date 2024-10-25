5 Kişi Aynı Köyde Aynı Gün Toprağa Verildi

Kaza, dün sabah erken saatlerde Sandıklı ilçesine bağlı Alagöz köyü yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, B.D. yönetimindeki 03 AFN 701 plakalı okul servisi, öğrenci almaya giderken henüz belirlenemeyen bir nedenle Mustafa Çimen'in kullandığı 20 AGS 934 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın ardından otomobil şarampole devrildi.

Kazada otomobildeki sürücü Mustafa Çimen ile Durmuş Tanrıkulu, Rasime Tanrıkulu, Yadigar Çimen ve Emine Çimen ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi. Yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Ancak, Mustafa Çimen, Durmuş Tanrıkulu, Rasime Tanrıkulu ve Yadigar Çimen, dün hayatını kaybetti. Emine Çimen ise bugün hastanede yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, çevre köylerden çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşları içinde gerçekleştirilen cenaze namazının ardından, hayatını kaybedenler köy mezarlığında defnedildi. Ölüm haberinin ardından, hayatlarını kaybedenlerin pancar hasadı için tarlalarına gittiği öğrenildi.

Kaynak: İHA