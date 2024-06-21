5. kattan düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun’da evlerinin 5. katındaki balkondan düşen 2,5 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Kavak ilçesi Yaşardoğu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2,5 yaşındaki Simay Arslan evlerinde 5. katın penceresinden yere düşü. Beton zemine düşen çocuk ailesi tarafından Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Simay Arslan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi T(OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun’daki hastanede tedavi altına alınan çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA