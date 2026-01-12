5 İlde 'Sazan Sarmalı' Operasyonu! Yöntemleri 'Pes' Dedirtti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen projeli çalışmalarda, şüphelilerin internet üzerindeki konut ilanları aracılığıyla vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin ev ilanlarıyla ilgilenen kişilerle iletişime geçerek satış konusunda anlaşma sağladıkları, tapu müdürlüğünde gerçek satıcılarla buluştuktan sonra ise mağdurları telefonla yönlendirerek parayı kendilerine ait IBAN numaralarına göndermelerini sağladıkları belirlendi.

DOLANDIRICILIK ORTAYA ÇIKTI

Tapu işlemleri sırasında satış bedelinin satıcının hesabına geçmediğinin fark edilmesiyle 'sazan sarmalı' yöntemiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık ortaya çıktı. Eylemlerin örgütlü şekilde yürütüldüğünün tespit edilmesi üzerine Kocaeli merkezli Adana, Mersin, Samsun ve Antalya’da 9 Ocak’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Çalışmaların devamında firari 3 şüpheli daha yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen toplam 8 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA