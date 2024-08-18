5 İlde PKK Operasyonu: 10 Gözaltı

Şanlıurfa merkezli 5 ilde PKK’nın şehir yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgu işlemi devam ediyor.

5 İlde PKK Operasyonu: 10 Gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa, İstanbul, Mardin, Batman ve Şırnak'ta birçok adrese yapılan operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve propaganda materyali ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgu işlemi sürdürülüyor.

Kaynak: ANKA

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