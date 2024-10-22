5 İlde Ormanlar Cayır Cayır Yanıyor!

MERSİN

Mersin'in Tarsus ilçesi Gülek Boğazı yakınlarındaki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp haber verdi. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

OSMANİYE

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Akarca Yaylası'nda saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

11 arazöz, 3 itfaiye aracı, 1 su tankeri ve 50 orman işçisiyle söndürme çalışması başlatıldı.

MUĞLA

Muğla’nın Dalaman ilçesine bağlı Akkaya Vadisi'nde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler hızla müdahale ediyor.

Muğla Orman Genel Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun bir mücadele sürdürüyor.

ADANA

Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine orman bölge müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale başlattı.

Yangına müdahale sürerken, jandarma ekipleri de yangının çıkış sebebini araştırıyor.

HATAY

Hatay’ın Dörtyol ilçesi Küllü mevkiinde orman yangını çıktı. Arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle zorlu şartlarda alevlere müdahale devam ediyor.

Müdahalede 4. saat geride kalırken Adana ve Osmaniye’den de bölgeye sev edilen ekipler yangınla mücadele ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem