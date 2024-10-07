5 İlde IŞİD Operasyonu! 2 Kişi Tutuklandı

Terör örgütü IŞİD'e yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

5 İlde IŞİD Operasyonu! 2 Kişi Tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile MİT Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şanlıurfa, Adana, Hatay, Osmaniye ve İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: AA

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