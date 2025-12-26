5 İlde 'Hileli Senet' Vurgunu! 58 Araç, 45 Milyon Lira...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çorum il Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, internet üzerinden araçlarını satmak için ilan veren vatandaşları ağına düşüren ve satın almak istedikleri araçların ücretinin bir kısmını güvenli ödeme ya da elden ödeyip, geri kalan tutarı ise senet düzenleyip ödeme yapmayan şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, şüphelilerin devri alınan araçların kaydını kendi aralarında ya da üçüncü şahıslara devrettiği, bu yöntemle elde ettikleri gelirleri kendilerine ait şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi. Şebekenin yöntemiyle toplam 55 araç sahibini dolandırıp vurgun yaptığını belirleyen ekipler, MASAK'tan temin edilen raporlarda şüphelilerin banka hesaplarında 2025 yılı içerisinde tam 45 milyon TL'lik işlem hacmi bulunduğu ve bu paranın 15 milyon TL'lik kısmının şirketler üzerinden aklandığını belirledi.

58 ARAÇ VE TAŞINMAZA EL KONULDU

Düğmeye basan ekipler, Çorum merkezli Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 46 milyon 500 bin TL olan 58 araca ve 2 taşınmaza da el konuldu.

Gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA