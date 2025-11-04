5 Gündür Umutla Aranıyordu... Yürek Burkan Haber Geldi!

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 5 gündür haber alınamayan 75 yaşındaki İsmail Gürsoy'dan acı haber geldi. Gürsoy'un cansız bedeni, Naip Barajı yakınlarındaki dere yatağında bulundu.

5 Gündür Umutla Aranıyordu... Yürek Burkan Haber Geldi!
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki İsmail Gürsoy’dan 5 gündür haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından Tekirdağ AFAD, Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ve Tekirdağ Enduro Motor Sporları Derneği’nin 2 dağ motosikletiyle destek verdiği dron destekli arama çalışmaları başlatıldı.

Yoğun aramalar sonucu Naip Barajı’nın yaklaşık 2 kilometre güneyindeki dere yatağında Gürsoy’un cansız bedeni bulundu. Bölge güvenlik çemberine alınarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gürsoy’un cenazesi, savcının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

