5 Gün Önce Kaybolan Adamdan Acı Haber: Parkta Cansız Bedeni Bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaybolan 36 yaşındaki Soner Şener (36), 5 gün sonra Beştepeler Mesire Alanı'nda hareketsiz bir şekilde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Şener'in başından tabancayla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

5 Gün Önce Kaybolan Adamdan Acı Haber: Parkta Cansız Bedeni Bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Beştepeler Mesire Alanı'nda yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, başından tabancayla vurulan Soner Şener'in (36) hayatını kaybettiğini belirledi.

5 GÜNDÜR KAYIP OLDUĞU ANLAŞILDI

Şener'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Şener'in ailesinin 5 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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