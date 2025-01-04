5 Gün Önce Kaybolan Adamdan Acı Haber: Parkta Cansız Bedeni Bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Beştepeler Mesire Alanı'nda yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, başından tabancayla vurulan Soner Şener'in (36) hayatını kaybettiğini belirledi.

5 GÜNDÜR KAYIP OLDUĞU ANLAŞILDI

Şener'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Şener'in ailesinin 5 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA