5 aylık hamile eşini öldürdü, sabaha kadar başında bekledi

Adana’da kocası tarafından öldürülen 5 aylık hamile Hatice Demir’in ailesi, katil zanlısının müebbet hapisle cezalandırılmasını isterken, katil zanlısının eşini öldürüp sabaha kadar başında beklediği ortaya çıktı.

Olay, 29 Ekim’de saat 09.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Emrah Demir, 5 aylık hamile olan 8 aylık eşi Hatice Demir ile gece saatlerinde tartıştı. Emrah Demir, eşinin bağırmaması için eliyle yüzünü kapattı. Bir süre sonra eşinin hareketsiz kaldığını gören Demir, sokağa çıkıp komşularına, "Galiba eşimi öldürdüm" diye bağırdı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Hatice Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

HATIRLAMIYORUM

Gözaltına alınan Emrah Demir, emniyetteki ifadesinde, gece boyunca tartıştıklarını anlattı. Demir, "İşten geldikten sonra alt katta oturan annemlerle yemek yedik, sonra yukarı çıktık. Ben televizyon izlerken, eşim yatmak istediğini söyledi ve gitti. Bir süre sonra kalkıp, yanıma geldi ve uyumayacağını söyledi. Ben de ’Gel, birlikte televizyon izleyelim’ dedim. Buna da karşı çıktı ve tartışma başlattı. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah Demir, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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