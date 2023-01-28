5 araç alev aldı, 6 araç kısmen yandı: Bu marka otomobil kullananlar dikkat!

Otomobil devi Nissan aldığı kararla herkesi hayrete düşürdü. Çünkü 527 binden fazla aracını geri çağırmasının nedeni elektrik motoru parçasının alev almasına yol açabilecek bir arıza.

5 araç alev aldı, 6 araç kısmen yandı: Bu marka otomobil kullananlar dikkat! - Resim: 1

Nissan, elektrik motoru parçasının alev almasına yol açabilecek bir arıza nedeniyle 527 binden fazla aracını geri çağırdı.

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5 araç alev aldı, 6 araç kısmen yandı: Bu marka otomobil kullananlar dikkat! - Resim: 2

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı (MLIT) açıklamasına göre otomobil üreticisi Nissan'a, motor parçası hata raporları ulaştı.

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5 araç alev aldı, 6 araç kısmen yandı: Bu marka otomobil kullananlar dikkat! - Resim: 3

Bakanlığa göre Nissan, elektrik motoru parçasının alev almasına yol açabilecek bir arıza nedeniyle araçlarını geri çağırma kararı aldı.

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5 araç alev aldı, 6 araç kısmen yandı: Bu marka otomobil kullananlar dikkat! - Resim: 4

Hata raporlarının, otomatik "start-stop" (kalk-dur) sistemine yönelik elektrik motorlarındaki parça arızasından kaynaklandığı açıklandı.

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