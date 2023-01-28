5 araç alev aldı, 6 araç kısmen yandı: Bu marka otomobil kullananlar dikkat!
Otomobil devi Nissan aldığı kararla herkesi hayrete düşürdü. Çünkü 527 binden fazla aracını geri çağırmasının nedeni elektrik motoru parçasının alev almasına yol açabilecek bir arıza.
Nissan, elektrik motoru parçasının alev almasına yol açabilecek bir arıza nedeniyle 527 binden fazla aracını geri çağırdı.
Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı (MLIT) açıklamasına göre otomobil üreticisi Nissan'a, motor parçası hata raporları ulaştı.
Bakanlığa göre Nissan, elektrik motoru parçasının alev almasına yol açabilecek bir arıza nedeniyle araçlarını geri çağırma kararı aldı.
Hata raporlarının, otomatik "start-stop" (kalk-dur) sistemine yönelik elektrik motorlarındaki parça arızasından kaynaklandığı açıklandı.