49 İlde Şafak Baskını! Sahte Altın Atölyesi Bile Kurmuşlar: 146 Şüpheli Gözaltında
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu mali suç operasyonunda 146 şüpheli gözaltına alındı. Tefecilikten zimmete, resmi belgede sahtecilikten vergi suçlarına kadar uzanan kapsamlı soruşturmada sahte altın atölyesi bulundu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlara yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda 146 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar; İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından Adana'dan Trabzon'a, İstanbul'dan Gaziantep'e kadar 49 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi.
Yakalanan şüpheliler hakkında şu suçlardan soruşturma başlatıldı:
- Tefecilik
- Kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık
- Kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmaya yönelik dolandırıcılık
- Zimmet
- İhaleye fesat karıştırma
- Resmi belgede sahtecilik
- Parada sahtecilik
- Vergi Usul Kanunu'na muhalefet
- Sahte Altın Atölyesi ve Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir sahte altın atölyesi deşifre edilirken, 8 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda çek, senet ve çeşitli finansal doküman da ele geçirildi.
Kaynak: Haber Merkezi