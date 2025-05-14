49 İlde Şafak Baskını! Sahte Altın Atölyesi Bile Kurmuşlar: 146 Şüpheli Gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlara yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda 146 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar; İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından Adana'dan Trabzon'a, İstanbul'dan Gaziantep'e kadar 49 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi.

Yakalanan şüpheliler hakkında şu suçlardan soruşturma başlatıldı:

Tefecilik

Kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık

Kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmaya yönelik dolandırıcılık

Zimmet

İhaleye fesat karıştırma

Resmi belgede sahtecilik

Parada sahtecilik

Vergi Usul Kanunu'na muhalefet

Sahte Altın Atölyesi ve Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir sahte altın atölyesi deşifre edilirken, 8 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda çek, senet ve çeşitli finansal doküman da ele geçirildi.

Kaynak: Haber Merkezi