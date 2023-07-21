48 il için aşırı sıcak uyarısı: O saatlerde sakın dışarı çıkmayın, termometreler patlayacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 48 il için yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. Bu illerdeki vatandaşların öğle saatlerinde güneş çarpması riskine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.
Dünya en sıcak günlerini yaşarken Türkiye’de sıcak havadan nasibini alıyor. Birkaç il dışında yurdun tamamında güneşli hava etkisini gösterirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 21 Temmuz Cuma günü için sıcak hava uyarısı yapıldı.
Yapılan tahminlere göre 48 ilde sıcak hava etkili olacak. Söz konusu illerde yaşayan vatandaşların güneş ışıklarının dik açıyla geldiği saat 11.00 ile 16.00 arasında güneş çarpması riskine karşı 65 yaş üstü kişiler, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarla çocukların dikkatli olmaları gerekiyor.
İşte o iller...
Edirne: 39
Kırklareli: 36
Çanakkale: 39
Yalova: 36
İstanbul: 35
Kocaeli: 36
Bursa: 36
Balıkesir: 39
Düzce: 35
Sakarya: 35
Bilecik: 35
Eskişehir: 34
Ankara: 35
Çankırı: 36