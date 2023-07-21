48 il için aşırı sıcak uyarısı: O saatlerde sakın dışarı çıkmayın, termometreler patlayacak

Dünya en sıcak günlerini yaşarken Türkiye’de sıcak havadan nasibini alıyor. Birkaç il dışında yurdun tamamında güneşli hava etkisini gösterirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 21 Temmuz Cuma günü için sıcak hava uyarısı yapıldı.