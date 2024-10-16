450 Milyon Liralık Et Ürünü Marketlerden Toplatıldı: Ölümcül Bakteri Tespit Edildi

BU TAVUK ÜRÜNLERİNE DİKKAT

FSIS, hangi tavuk ürünlerinin risk altında olduğu hakkında kesin bilgi vermemekle birlikte, fırınlanmış tavuklar, soğuk tavuk dilimleri ve tavuk bazlı diğer hazır ürünlerde tehlike olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşların bu ürünleri derhal imha etmeleri önerildi. Şu ana kadar, geri çağrılan ürünlerden kaynaklı bir hastalık vakası bildirilmedi. Bu olay, ABD'deki gıda güvenliği konusunun yeniden tartışmaya açılmasına yol açtı.