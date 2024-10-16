450 Milyon Liralık Et Ürünü Marketlerden Toplatıldı: Ölümcül Bakteri Tespit Edildi
ABD’de faaliyet gösteren büyük bir et ürünleri firması, 13 milyon dolar (yaklaşık 450 milyon TL) değerinde et ve tavuk ürününü geri çağırdı. Hazır gıda ürünlerine Listeria bakterisi bulaştığı tespit edildi. Bu bakteri, özellikle yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıf kişiler ve hamile kadınlar için ciddi sağlık riski oluşturuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD Tarım Bakanlığı’na bağlı Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi (FSIS), yaptığı rutin kontroller sırasında hazır tavuk ürünlerinde Listeria bakterisinin bulunduğunu belirledi. Geri çağrılan ürünlerin etiket bilgileri ve tam listesi yakında kamuoyuyla paylaşılacak. Şu an için "51205" veya "P-51205" numaralarını taşıyan ürünlerin geri çağırma kapsamına girdiği açıklandı.
Oklahoma merkezli BrucePac firması, 19 Haziran 2024 ile 8 Ekim 2024 tarihleri arasında üretilen ve ülke genelindeki market ve distribütörlere dağıtılan ürünlerinde Listeria bakterisi tespit edildiğini duyurdu.
TEHLİKELİ ENFEKSİYONLARA YOL AÇABİLİR
Listeria monocytogenes bakterisinin neden olduğu listeriyozis enfeksiyonu, özellikle hassas gruplar için oldukça riskli. Enfeksiyonun belirtileri arasında ateş, kas ağrıları, baş ağrısı ve mide rahatsızlıkları yer alabilir. Hamile kadınlarda ise daha ciddi sonuçlar doğurarak düşük, ölü doğum veya erken doğuma neden olabilir.
BU TAVUK ÜRÜNLERİNE DİKKAT
FSIS, hangi tavuk ürünlerinin risk altında olduğu hakkında kesin bilgi vermemekle birlikte, fırınlanmış tavuklar, soğuk tavuk dilimleri ve tavuk bazlı diğer hazır ürünlerde tehlike olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşların bu ürünleri derhal imha etmeleri önerildi. Şu ana kadar, geri çağrılan ürünlerden kaynaklı bir hastalık vakası bildirilmedi. Bu olay, ABD'deki gıda güvenliği konusunun yeniden tartışmaya açılmasına yol açtı.