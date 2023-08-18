43 ili sıcak hava dalgası vuracak: Bu illerde yaşayanlar nefes almakta zorlanacak!

GÜNEŞ ÇARPMASI RİSKİ VAR

Ayrıca bu illerde yaşayanlar güneş çarpması riskine karşı uyarıldı. Meteoroloji’nin bu konuya ilişkin uyarısında, “Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.