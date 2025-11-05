41 İlde Silah Kaçakçılığı Operasyonu, 135 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana, Erzincan ve Van merkezli 41 ilde 'Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına' yönelik dün eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda;135 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. 41 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 135 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde yürütüldüğünü belirtti. İl emniyet müdürlüklerine bağlı KOM şube ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda operasyonların başarıyla tamamlandığını ifade etti.

SİLAH VE MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ

Adana, Erzincan ve Van merkezli olarak düzenlenen operasyonlarda, 95 ruhsatsız tabanca, 3 bin 116 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 31 ruhsatsız av tüfeği, 2 el bombası ve 19 bin 467 silah parçası ele geçirildi.

Yerlikaya, şunları kaydetti: "Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz, yalnızca yasa dışı silah ticaretini değil, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yöneliktir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: DHA

