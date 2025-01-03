40 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Yağma suçundan aranan ve hakkında 40 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y., Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri tarafından Uşak'ta yakalanarak gözaltına alındı.

40 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Aranan şahıslara yönelik çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, “Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma” suçundan aranan ve hakkında 40 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli şahsın Uşak ilinde olduğunu tespit etti.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Uşak iline görevlendirilen JASAT ekipleri burada bir ikamete yaptığı operasyonda M.Y. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Aksaray'a getirilen şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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