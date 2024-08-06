40 Kiloluk Demir Rögar Kapağını Çaldılar

Kartal'da kağıt toplayıcılığı yapan üç şahıs cadde üzerinde bulunan rögar kapağını kağıt toplama arabasına koyarak çaldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

40 Kiloluk Demir Rögar Kapağını Çaldılar

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Kartal ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kağıt toplayıcısı üç şahıs caddede ilerlerken, kaldırım üzerindeki yaklaşık 40 kiloluk demir rögar kapağını kağıt toplama arabasına koyarak çaldı. Hırsızlığın ardından şahıslar olay yerinden hızla uzaklaştı.

Rögar kapağının yerinde olmadığını gören cadde üzerindeki esnaf şok yaşadı. Hırsızlık anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kağıt toplayıcısı üç kişinin önce rögar kapağının yanına oturdukları ve ardından yaklaşık 40 kiloluk rögar kapağını kağıt toplama aracına koyarak uzaklaştıkları görülüyor.

Kaynak: İHA

Sabiha Gökçen Havalimanı Yenileniyor Sabiha Gökçen Havalimanı Yenileniyor
İstanbul'dan Göç Akışı Hızlandı! Tekirdağ'ın En Güzel İlçesi Belli Oldu İstanbul'dan Göç Akışı Hızlandı! Tekirdağ'ın En Güzel İlçesi Belli Oldu
Bodrumlular Dikkat! 11 Mahallede Su Kesintisi: Saatlerce Sürecek Bodrumlular Dikkat! 11 Mahallede Su Kesintisi
4 Bin Öğrenciyi Kapsıyor: Aylık 600 TL Burs Verilecek 4 Bin Öğrenciyi Kapsıyor: Aylık 600 TL Burs Verilecek
ÇOK OKUNANLAR
A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş. A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş.
Konservenin İçine Bir Kaşık Eklemek Yeterli: Aylar Sonra Açıldığında Bile Mükemmel Lezzette Kalıyor Konservenin İçine Bir Kaşık Eklemek Yeterli: Aylar Sonra Açıldığında Bile Mükemmel Lezzette Kalıyor
460 Milyon TL Kazanarak Piyango Tarihine Geçti: Şanslı Milyoner Bakın Kim Çıktı! 460 Milyon TL Kazanarak Piyango Tarihine Geçti: Şanslı Milyoner Bakın Kim Çıktı!
Emeklilik Sistemi Değişiyor: Tarih Belli Oldu! Emeklilik Sistemi Değişiyor
Bu da Oldu! İmam İmamın Eşini Kaçırdı Bu da Oldu! İmam İmamın Eşini Kaçırdı