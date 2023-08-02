40 gün önce atanmıştı; Mehmet Şimşek'in yardımcısına çift maaş birden

23 Haziran'da Mehmet Şimşek'in yardımcısı olarak Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olan İsmail İlhan Hatipoğlu, bugün Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyesi de oldu. Hatipoğlu, bakan yardımcısı maaşına ek olarak yönetim kurulu üyesi maaşı da alacak.

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40 gün önce atanmıştı; Mehmet Şimşek'in yardımcısına çift maaş birden

Ziraat Bankası’nın olağan genel kurul toplantısı bugün Ankara’da yapıldı. Toplantının tutanağı Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı.

Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

23 Haziran 2023 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya atanmıştı.

Toplantıda ayrıca, bankanın yönetim kurulu üyelerinin alacakları net ücretler de belirlendi.

Uhdesinde kamu görevi bulunmayan yönetim kurulu üyelerinin aylık net 62 bin TL, uhdesinde kamu görevi bulunan üyelerin ise 34 bin 500 TL alacağı belirtildi.

Bakan yardımcısı maaşı net 96 bin 600 TL seviyesinde bulunuyor.

Hatipoğlu bakan yardımcılığından aldığı maaşın yanı sıra Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyeliğinde de ayrıca maaş alacak. Deprem bölgesine yapılacak harcamalar hariç kamu kurumlarına tasarruf genelgesi gönderen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yardımcısının alacağı çift maaş dikkati çekti.

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Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı Ziraat Bankası
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