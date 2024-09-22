40 Derece Sıcağın Altında En Acı Hasat Yapılıyor! 15 Liraya Satılıyor
Türkiye'nin önemli biber üretim merkezlerinden biri olan Kilis’te, sınır bölgesinde gerçekleştirilen acı biber hasadı zorlu koşullarda devam ediyor.
Kaynak: AA
Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Kayseri gibi illerde yoğun talep gören Kilis biberi, bölge ekonomisinin önemli kalemlerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak, bu yıl hem rekoltenin hem de fiyatların düşüklüğü üreticileri zor durumda bıraktı.
Türkiye’nin biber üretimi denince ilk akla gelen şehirlerden olan Kilis, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri olmak üzere geniş bir bölgeye ürün sağlıyor. Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, bu yıl 24 bin dekarlık alanda biber üretiminin yapıldığını, ancak rekoltenin ve fiyatların geçen yıla göre ciddi oranda düştüğünü belirtti. Geçen yıl 25 TL'den satılan kırmızı biberin bu yıl 16 TL’ye kadar gerilediğini ifade eden Özdemir, "Kırmızı biber acı, ancak fiyatlar daha acı" dedi.
Kilis’te hava sıcaklıkları 40 dereceyi bulurken, acı biber hasadı üreticileri zorluyor. Musabeyli ilçesine bağlı Hasaceli köyünde baba mesleğini sürdüren çiftçi Hüseyin Taş, bu yıl biber üretiminde kalite ve verimin düşük olduğunu belirtti. Taş, "Geçen sene kuru biber 80 TL’den alıcı bulurken, bu yıl yaş biberin kilogram fiyatı 15-18 TL arasında değişiyor. Çalışan işçi maliyetleri ise iki katına çıktı. Geçen sene 250 TL alan işçiler, bu yıl 500-600 TL ücret istiyor" diyerek üreticilerin zor durumda olduğunu dile getirdi.
Çiftçiler, artan işçilik maliyetleri ve düşük fiyatlar nedeniyle yetkililerden destek beklerken, zorlu hasat şartlarına rağmen üretime devam ediyorlar.