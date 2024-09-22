40 Derece Sıcağın Altında En Acı Hasat Yapılıyor! 15 Liraya Satılıyor

Türkiye’nin biber üretimi denince ilk akla gelen şehirlerden olan Kilis, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri olmak üzere geniş bir bölgeye ürün sağlıyor. Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, bu yıl 24 bin dekarlık alanda biber üretiminin yapıldığını, ancak rekoltenin ve fiyatların geçen yıla göre ciddi oranda düştüğünü belirtti. Geçen yıl 25 TL'den satılan kırmızı biberin bu yıl 16 TL’ye kadar gerilediğini ifade eden Özdemir, "Kırmızı biber acı, ancak fiyatlar daha acı" dedi.