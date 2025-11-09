4 Yıldır Türkiye’de Yaşayan İngiliz Vatandaştan Övgü Dolu Sözler: 'Türkiye İngiltere’den Çok Daha Güvenli'

Türkiye’de dört yıldır yaşayan bir İngiliz, sosyal medyada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kısa süreliğine tatil için İngiltere’ye giden vatandaş, yaşadığı bir olayı paylaşarak Türkiye’nin güvenliğini övdü.

Sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gören bir video, Türkiye’de sokak güvenliği tartışmalarına farklı bir perspektif sundu. Videoda yer alan İngiliz bir vatandaş, dört yıldır Türkiye’de yaşadığını belirterek, kısa süreliğine gittiği İngiltere’de başından geçen bir olayı anlattı.

Vatandaş videoda, “Türkiye, İngiltere’den çok daha güvenli bir ülke. 4 yıldır Türkiye’de yaşıyorum, kısa süreliğine İngiltere’ye geldim. Gece, sokağımızdan geçen biri arabamızın ve evimizin kapısını açmaya çalıştı. Türkiye’de böyle bir şey asla görmezsiniz” dedi.

Kısa süre içerisinde binlerce izlenme alan video, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. İngiliz vatandaşın sözleri, “Türkiye’nin sokakları İngiltere’den daha güvenli” yorumlarıyla gündem oldu.

