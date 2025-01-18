4 Yıl Önce İkizini Kaybetmişti... 17 Yaşındaki Sude'den Acı Haber Geldi

Denizli'de'de 4 yıl önce ikizi Seda Kesikbaş'ı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmesi sonucu kaybeden ve kardeşinin ölümü sonrası yumuşak doku kanserine yakalanan Sude Kesikbaş da 17 yaşında, tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

Hayırseverler Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Seda Kesikbaş, ikizi Sude Kesikbaş ve kardeşi Sena Kesikbaş, Gerzele Mahallesi'ndeki müstakil evlerinde 15 Ocak 2020'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan 3 kardeşten Seda Kesikbaş, hayatını kaybetti. Diğer 2 kardeşi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. İkizinin ölümünün ardından rahatsızlanan Sude Kesikbaş'a, yumuşak doku kanseri teşhisi konuldu. O günden bu yana İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Sude Kesikbaş, bir süre önce Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN HARÇLIĞINI BAĞIŞLAMIŞTI

Her geçen gün duruma kötüye giden Kesikbaş, geçen günlerde sokak hayvanlarının beslenmesi için bir derneğe harçlığını bağışladı. Dernek yöneticileri bağışta bulunan Sude Kesikbaş'ın hastanede yattığını, kanserle mücadele ettiğini ve sokak hayvanlarını da çok sevdiğini öğrendi. Patilerin Sesi Derneği ile Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği organize olup, tedavisi nedeniyle hastanedeki odasından çıkamayan Kesikbaş'a geçen 22 Kasım'da sürpriz yaptı. Hayvanseverler, sahibi oldukları köpekleri alıp, hastane bahçesine getirdi. Hayvanseverler kendilerine hastane odasındaki camdan bakan Kesikbaş'a el sallayarak moral vermeye çalıştı. Sude Kesikbaş da camdan el sallayarak karşılık verdi.

BU SABAH HAYATINI KAYBETTİ

Sude Kesikbaş'tan bu sabah acı haber geldi. Talihsiz genç, tedavi gördüğü hastanede, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sude Kesikbaş'ın cenazesi, Gerzele Mahalle Mezarlığı'nda kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

Kaynak: DHA