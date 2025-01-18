4 Yıl Önce İkizini Kaybetmişti... 17 Yaşındaki Sude'den Acı Haber Geldi

Denizli'de ikizi Seda Kesikbaş'ın 4 yıl önce ölümüyle sarsılan suda, yumuşak doku kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

4 Yıl Önce İkizini Kaybetmişti... 17 Yaşındaki Sude'den Acı Haber Geldi

Denizli'de'de 4 yıl önce ikizi Seda Kesikbaş'ı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmesi sonucu kaybeden ve kardeşinin ölümü sonrası yumuşak doku kanserine yakalanan Sude Kesikbaş da 17 yaşında, tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

4 Yıl Önce İkizini Kaybetmişti... 17 Yaşındaki Sude'den Acı Haber Geldi - Resim : 1

Hayırseverler Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Seda Kesikbaş, ikizi Sude Kesikbaş ve kardeşi Sena Kesikbaş, Gerzele Mahallesi'ndeki müstakil evlerinde 15 Ocak 2020'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan 3 kardeşten Seda Kesikbaş, hayatını kaybetti. Diğer 2 kardeşi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. İkizinin ölümünün ardından rahatsızlanan Sude Kesikbaş'a, yumuşak doku kanseri teşhisi konuldu. O günden bu yana İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Sude Kesikbaş, bir süre önce Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

4 Yıl Önce İkizini Kaybetmişti... 17 Yaşındaki Sude'den Acı Haber Geldi - Resim : 2

SOKAK HAYVANLARI İÇİN HARÇLIĞINI BAĞIŞLAMIŞTI

Her geçen gün duruma kötüye giden Kesikbaş, geçen günlerde sokak hayvanlarının beslenmesi için bir derneğe harçlığını bağışladı. Dernek yöneticileri bağışta bulunan Sude Kesikbaş'ın hastanede yattığını, kanserle mücadele ettiğini ve sokak hayvanlarını da çok sevdiğini öğrendi. Patilerin Sesi Derneği ile Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği organize olup, tedavisi nedeniyle hastanedeki odasından çıkamayan Kesikbaş'a geçen 22 Kasım'da sürpriz yaptı. Hayvanseverler, sahibi oldukları köpekleri alıp, hastane bahçesine getirdi. Hayvanseverler kendilerine hastane odasındaki camdan bakan Kesikbaş'a el sallayarak moral vermeye çalıştı. Sude Kesikbaş da camdan el sallayarak karşılık verdi.

BU SABAH HAYATINI KAYBETTİ

Sude Kesikbaş'tan bu sabah acı haber geldi. Talihsiz genç, tedavi gördüğü hastanede, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sude Kesikbaş'ın cenazesi, Gerzele Mahalle Mezarlığı'nda kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Kanser
İstanbul'da Kabus Büyüyor: 'Ölüm İçkisi' Bir Can Daha Aldı 'Ölüm İçkisi' Bir Can Daha Aldı
'Bebeğiniz İyi' Dediler Ama... 'Yenidoğan Skandalları'nın Ardından: Zeytinburnu'nda Şüpheli Bebek Ölümü 'Yenidoğan Skandalları'nın Ardından... Zeytinburnu'nda Şüpheli Bebek Ölümü
Emeklilerin Kolaylıkla Ev Kiralayabildiği İller! Kiralar Daha Ucuz Emeklilerin Kolaylıkla Ev Kiralayabildiği İller! Kiralar Daha Ucuz
Şubat Ayının Girmesiyle Birlikte Zengin Olacak 4 Burç Şubat Ayının Girmesiyle Birlikte Zengin Olacak 4 Burç
ÇOK OKUNANLAR
Araplar İstanbul'u Bıraktı Şimdi Oraya Akın Akın Gidiyor: Elini Sallasan Turiste Çarpıyor Araplar İstanbul'u Bıraktı Şimdi Oraya Akın Akın Gidiyor: Elini Sallasan Turiste Çarpıyor
Tırtıklı Yollar Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Duyunca Her Yerde Olsun İsteyeceksiniz Tırtıklı Yollar Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Duyunca Her Yerde Olsun İsteyeceksiniz
81 İlde Faturalarda Yeni Dönem: Artık Herkes Faturaları Böyle Ödemek Zorunda 81 İlde Faturalarda Yeni Dönem: Artık Herkes Faturaları Böyle Ödemek Zorunda
Kredi Kartı Kullananlar Her Ay Para Ödemek Zorundaydı: Artık O Uygulama Kalktı Kredi Kartı Kullananlar Her Ay Para Ödemek Zorundaydı: Artık O Uygulama Kalktı
Erkeklerin En Çok Aldattığı Yaş Aralığı Belli Oldu: Psikologlar Doğruladı Erkeklerin En Çok Aldattığı Yaş Aralığı Belli Oldu: Psikologlar Doğruladı