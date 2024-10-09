4 Yaşındaki Çocuk Camdan Düştü!

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 4. kattaki evlerinin penceresinden bakarken dengesini kaybederek düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

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4 Yaşındaki Çocuk Camdan Düştü!

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 4. katında korku dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre, 4 yaşındaki K.G., evlerinin penceresinden bakarken dengesini kaybederek beton zemine çakıldı. Olayı gören çevredekiler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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