4 Suç Örgütüne Finansal Kıskaç: Menkul ve Gayrimenkullerine de El Konuldu

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Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu, 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik mali soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun Grubu olarak bilinen yapılanmaların finansal faaliyetleri mercek altına alındı.

Soruşturma kapsamında örgütlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil banka hesapları ile kripto varlıklarına el konulmuştu.

MENKUL VE GAYRİMENKULLERE DE EL KONULDU

Soruşturmada yeni adımsa şüphelilerin mal varlıklarına yönelik atıldı. 818 şüphelinin menkul ve gayrimenkullerine de el konulmasına karar verildi. Böylece soruşturma kapsamında yalnızca banka hesapları ve kripto varlıklar değil, şüphelilerin taşınır ve taşınmaz mal varlıkları da tedbir kapsamına alındı.

Kaynak: Haber Merkezi