4 kişinin yaralanmasına neden olmuştu: Fenomen şoföre kesilen ceza belli oldu

Sosyal medyada 300 bin takipçisi olan 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Serenay Göç, kaza yaparak 4 kişinin yaralanmasına sebebiyet vermişti.

Gazete Duvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre Serenay Göç; Gökçebey ilçesindeki kavşakta hız sınırını yüzde 50 aştığı gerekçesiyle 6 bin 439 lira para cezasına çarptırıldı.

Göç, sosyal medyada şehirlerarası otobüs kullanırken çektiği videolarla tanınıyordu.

4 KİŞİ YARALANDI

Dün gece 23.00 sularında Gökçebey kavşağında B.Ç. yönetimindeki otomobil, Serenay Göç’ün kullandığı 59 KS 401 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada araç sürücüsü ile otobüsteki 3 yolcu yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu oldu.

Göç hakkında adli işlem başlatıldı.