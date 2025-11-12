4 İşçi Ölmüştü: Diyarbakır'daki İş Cinayetinde 4 Gözaltı

Diyarbakır'da yapımı devam eden viyadük inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu 4 işçinin ölümüne ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, inşaat mühendisi ve taşeron firma yetkilileri var.

Facia, dün öğle saatlerinde Diyarbakır'ın Kulp ilçesi, Muş kara yolunda meydana geldi. Yapımı devam eden viyadüğe beton dökümü sırasında iskelenin çökmesi sonucu işçiler Tahsin Dere (49), Salih Lale (52), Şehmus Anustekin (49) ve Mehmet Şirin Yalçıner (50) hayatını kaybetti. Yaralanan Cüneyt N. (37) ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Ölen işçilerden Tahsin Dere, Salih Lale ve Mehmet Şirin Yalçıner, Yeniköy Asri Mezarlığı'nda, Şehmus Anustekin ise Şehitlik semtindeki Şehitlik Mezarlığı’na getirilerek defnedildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme’ suçundan başlatılan ve 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı N.A., inşaat mühendisi K.K. ile taşeron firma yetkilileri F.A. ve M.A gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

