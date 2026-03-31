4 İlde FETÖ/PDY Operasyonu: 12 Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon kapsamında 12 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FTÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; Milli İstihbarat Teşkilatı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, örgütün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen ve örgütsel eylemlerine ilişkin haklarında etkin pişmanlık beyanları ile ankesörlü/sabit hatlardan ardışık/tekil şekilde aranma kayıtları bulunan 5’i aktif olmak üzere toplam 12 şüphelinin Ankara merkezli 4 ilde, 31 Mart 2026 tarihinden itibaren yapılacak eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınmaları kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Gözaltında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Gözaltında
Özkan Yalım'ın İfadesi Ortaya Çıktı: WhatsApp Yazışmalarına Ne Dedi? Özkan Yalım'ın İfadesi Ortaya Çıktı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Gözaltında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Gözaltında
Savaşta 32'nci Gün! ABD Basınından Flaş İddia: Trump, Hürmüz Boğazı'ndan Vaz mı Geçiyor? Trump, Hürmüz Boğazı'ndan Vaz mı Geçiyor?
Abdülkadir Selvi’den CHP Hakkında Çarpıcı Kulis: 'Mutlak Butlan' mı Geliyor? Abdülkadir Selvi’den CHP Hakkında Çarpıcı Kulis: 'Mutlak Butlan' mı Geliyor?
Manisa'da Aile Katliamı: Eşini, Kayınvalidesini, Kayınpederini ve Kayınbiraderini Öldürdü Eşini, Kayınvalidesini, Kayınpederini ve Kayınbiraderini Öldürdü
Eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin Tacizine Uğradığı İddia Edilmişti... Genç Kızın Son Sözü Yürekleri Parçaladı Hasbi Dede’nin Tacizine Uğradığı İddia Edilmişti... Genç Kızın Son Sözü Yürekleri Parçaladı