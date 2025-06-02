4 Gündür Kayıptı! Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Burdur'da 61 yaşındaki Halil Özel'den haber alamayan yakınlarının polise haber verdi. Kapısı açılarak eve giren polis ekipleri, yaşlı adamı evinde ölü buldu.

4 Gündür Kayıptı! Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Burdur'da dört gündür kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 126. Sokak'taki evde yalnız yaşayan 61 yaşındaki Halil Özel'den dört gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine eve sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince, kapısı açılarak girilen evde, Özel hareketsiz halde bulundu.

OTOPSİ YAPILACAK

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Burdur’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı Burdur’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Sabah mı Akşam mı Duş Alınmalı? Böylesine Fark Ettiğini Kimse Bilmiyordu Sabah mı Akşam mı Duş Alınmalı? Böylesine Fark Ettiğini Kimse Bilmiyordu
İstanbul’un En İyi 3 Devlet Üniversitesi Belli Oldu! İlk Sıradaki Şaşırttı İstanbul’un En İyi 3 Devlet Üniversitesi Belli Oldu! İlk Sıradaki Şaşırttı
Burdur'da Kaçak İçki ve Silah Operasyonu: Bir Gözaltı Burdur'da Kaçak İçki ve Silah Operasyonu: Bir Gözaltı
ÇOK OKUNANLAR
Maaşlarda ve Emekli Tazminatlarında Önemli Değişiklik! Kritik 3600 Ek Gösterge Kararı İle Memura Ek Ödeme Maaşlarda ve Emekli Tazminatlarında Önemli Değişiklik
Altın Haftaya Yükselişle Başladı! Uzman İsim Rakam Verdi: 'Bu Seviyeyi Aşarsa Kalıcı Olur' Altın Haftaya Yükselişle Başladı
Türkiye'nin Gıda Devi İflasın Eşiğinde: 57 Yıllık Marka Çöküyor, İşten Çıkarmalar Başladı Türkiye'nin Gıda Devi İflasın Eşiğinde: 57 Yıllık Marka Çöküyor, İşten Çıkarmalar Başladı
Ünlü Cips Markasının Kanser Yaptığı Ortaya Çıktı: Türkiye'de de Yüzlerce Şubesi Var Ünlü Cips Markasının Kanser Yaptığı Ortaya Çıktı: Türkiye'de de Yüzlerce Şubesi Var
Türkiye'de Yeni Bir Banka Açılıyor! BDDK'ya Resmen Başvuruldu Türkiye'de Yeni Bir Banka Açılıyor! BDDK'ya Resmen Başvuruldu