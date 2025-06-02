4 Gündür Kayıptı! Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu
Burdur'da 61 yaşındaki Halil Özel'den haber alamayan yakınlarının polise haber verdi. Kapısı açılarak eve giren polis ekipleri, yaşlı adamı evinde ölü buldu.
Burdur'da dört gündür kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 126. Sokak'taki evde yalnız yaşayan 61 yaşındaki Halil Özel'den dört gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine eve sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince, kapısı açılarak girilen evde, Özel hareketsiz halde bulundu.
OTOPSİ YAPILACAK
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA