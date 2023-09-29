4 gündür kayıp olan Açelya'nın cansız bedenine ulaşıldı: Sevgilisine bıraktığı not yürek burktu

Sakarya'da "dershaneye gidiyorum" diyerek evden çıkan ve kendisine günlerdir ulaşılamayan 17 yaşındaki Açelya Yıldırım'dan acı haber geldi. Yıldırım'ın cansız bedeni çantasının bulunduğu Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalıklarda bulundu.

4 gündür kayıp olan Açelya'nın cansız bedenine ulaşıldı: Sevgilisine bıraktığı not yürek burktu

Alınan bilgilere göre Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde ikamet eden 17 yaşındaki Açelya Yıldırım, 25 Eylül pazartesi günü "dershaneye gidiyorum" diyerek evden çıktı.

AİLESİ HABER ALAMADI

Dershane çıkış saatinden sonra kızlarına bir türlü ulaşamayan ailesi paniğe kapıldı. Genç kıza ait içerisinde telefonunun da bulunduğu çanta ise Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalıklarda bulundu. Ailenin durumu haber vermesi üzerine polis ve jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

DENİZ KIYISINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

4 gündür kayıp olan genç kızın cansız bedeni, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından akşam saatlerinde Kefken Adası yakınlarındaki deniz kıyısında bulundu. Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda erkek arkadaşına veda yazısı yazdığı ortaya çıktı.

4 gündür kayıp olan Açelya'nın cansız bedenine ulaşıldı: Sevgilisine bıraktığı not yürek burktu - Resim : 1

4 gündür kayıp olan Açelya'nın cansız bedenine ulaşıldı: Sevgilisine bıraktığı not yürek burktu - Resim : 2

Yıldırım'ın kaybolmadan önce, sosyal medya hesabında son olarak duygusal şarkı eşliğinde ağlarken, kendini kaydettiği bir video paylaştığı görüldü.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCU BELLİ OLACAK

Açelya’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Genç kızın ölüm sebebi otopsi işleminin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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4 gündür kayıp olan Açelya'nın cansız bedenine ulaşıldı: Sevgilisine bıraktığı not yürek burktu 4 gündür kayıp olan Açelya'nın cansız bedenine ulaşıldı: Sevgilisine bıraktığı not yürek burktu