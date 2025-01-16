4 Gündür Gözaltındaydı... Rıza Akpolat'ın İfadesi Alınmaya Başlandı

4 gündür gözaltında tutulan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Akpolat'ın ifadesi 17.50 itibarıyla alınmaya başlandı.

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4 Gündür Gözaltındaydı... Rıza Akpolat'ın İfadesi Alınmaya Başlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında yakalama kararı verilirken, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu 40 kişi gözaltına alındı.

4 gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasında tutulan Akpolat, bu sabah diğer gözaltılarla birlikte Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Akpolat'ın sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde 17.50 itibarıyla ifadesi alınmaya başlandı.

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