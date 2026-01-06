4 Gündür Aranan Genç Gölde Ölü Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaygısız, 2 Ocak’ta Çukurova Halk Eğitim Merkezi’nden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine polis ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan incelemelerde, Gaygısız’ın Halk Eğitim Merkezi’nden ayrıldıktan sonra gidebileceği güzergahlardaki güvenlik kameraları incelendi. Kameralarda, gencin Kabasakal Mahallesi’nde bir tarla içerisinde ilerlediği anlara ait görüntüler tespit edildi.

ÖNCE DEFTER VE ÇANTASI BULUNDU

Bu görüntüler üzerine ekipler, Gaygısız’ın en son görüldüğü noktada arama yaptı. Tarla içinde defter parçaları bulunurken, izlerin takip edilmesiyle gence ait çanta ve defterlere de ulaşıldı. Karada yapılan aramalardan sonuç alınamayınca, su altı polisleri Seyhan Baraj Gölü’nde arama çalışması başlattı. Aramalardan sonuç alınamazken, bugün akşam saatlerinde gölde balık tutan bir vatandaş su yüzeyinde bir erkek cesedi fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen su altı polisleri, cansız bedeni kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede cesedin, Hasan Hüseyin Gaygısız’a ait olduğu belirlendi. Gaygısız’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.