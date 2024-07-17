4 Aylık Bebek Oklavayla Dehşeti Yaşadı

Afyonkarahisar’da iki aile arasında çıkan kavgada kafasına oklava isabet eden 4 aylık bebek yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

4 Aylık Bebek Oklavayla Dehşeti Yaşadı

Olay, kent merkezi Beyazıt Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede yaşayan iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavga çıktı.

Yaşanan kavgada iddiaya göre, 15 yaşındaki M.T.’nin fırlattığı oklava 4 aylık bebek M.A.G'nın kafasına isabet etti. Ardından küçük çocuk çevredekiler tarafından özel araç ile ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bebeğin hastanedeki tedavisinin devam ettiği kaydedilirken, olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldığı ve gözaltılar olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

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