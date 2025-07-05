4 Atık Alım Tesisi ile 2 Gemiye 11 Milyonluk Ceza

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla Müdürlüğü ekipleri tarafından Marmaris ve Bodrum'daki 4 atık alım tesisi ve 2 atık alım gemisine 11 milyon 218 bin TL ceza kesildi.

4 Atık Alım Tesisi ile 2 Gemiye 11 Milyonluk Ceza
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Muğla İl Müdürlüğü ekiplerinin Bodrum ve Marmaris'te faaliyet gösteren atık kabul tesisleri ve atık alma gemilerine yönelik deniz denetimleri aralıksız devam ediyor.

Gerçekleştirilen denetimlerde, evrakta atık vermiş gibi gösterilen ancak kamera kayıtlarıyla atık transferinin yapılmadığı belirlenen 4 atık kabul tesisi ile 2 atık alma gemisine 11 milyon 218 bin TL ceza uygulandı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, denizleri, çevreyi temiz ve sağlıklı hâliyle korumaya devam edeceklerini açıkladı.

Kaynak: İHA

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