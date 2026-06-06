39 İlde IŞİD'e Büyük Darbe, 361 Şüpheli Yakalandı
İçişleri Bakanlığı, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 39 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. Geçmiş dönemde örgüt içinde faaliyet yürüten ve finansal destek sağlayan 361 şüpheli yakalanırken, çok sayıda silah ve örgütsel doküman ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında terör örgütü IŞİD'e yönelik 39 ilde operasyon düzenlendi.
361 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova, Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda, geçmiş dönemlerde IŞİD içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen 361 şüpheli yakalandı.
Operasyonlar kapsamında ruhsatsız silah ve mühimmat, örgütsel dokümanlar, dijital materyaller ile finansal varlıklar ele geçirildi.
Kaynak: AA