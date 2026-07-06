36. NATO Zirvesi İçin Geri Sayım: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Hazırlıklar Tamamlandı

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Dünya siyasetinin ve askeri ittifakların merkez üssü haline gelen başkent Ankara, yarın başlayacak tarihi zirveye tamamen hazır. 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

BAŞKENTTE BAYRAK ŞÖLENİ VE ULTRA GÜVENLİK

NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı zirve öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne NATO bayrakları asıldı. Külliyenin çevresinde liderlerin kullanacağı yollara da üye ülkelerin bayrakları asıldı.

Külliyenin hemen karşısındaki binaya da dev Türk bayrağı ve yanındaki binaya da NATO Zirvesi temalı afişler asıldı.

MİLLET KÜTÜPHANESİ ULUSLARARASI MEDYA ÜSSÜ OLDU

Öte yandan zirveyi yaklaşık 3 bin uluslararası basın mensubunun takip etmesi bekleniyor. Basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerleşkesinde bulunan Millet Kütüphanesinde Medya İletişim Merkezi oluşturuldu.

Kaynak: DHA