36. NATO Zirvesi İçin Geri Sayım: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Hazırlıklar Tamamlandı

Ankara'nın ev sahipliği yapacağı 36. NATO Liderler Zirvesi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tüm hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve liderlerin geçiş güzergahları üye ülkelerin bayraklarıyla donatılırken, çevrede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirveyi takip edecek 3 bin uluslararası basın mensubu için ise Millet Kütüphanesi dev bir medya iletişim merkezine dönüştürüldü.

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Dünya siyasetinin ve askeri ittifakların merkez üssü haline gelen başkent Ankara, yarın başlayacak tarihi zirveye tamamen hazır. 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

36. NATO Zirvesi İçin Geri Sayım: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Hazırlıklar Tamamlandı - Resim : 1

BAŞKENTTE BAYRAK ŞÖLENİ VE ULTRA GÜVENLİK

NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı zirve öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne NATO bayrakları asıldı. Külliyenin çevresinde liderlerin kullanacağı yollara da üye ülkelerin bayrakları asıldı.

36. NATO Zirvesi İçin Geri Sayım: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Hazırlıklar Tamamlandı - Resim : 2

Külliyenin hemen karşısındaki binaya da dev Türk bayrağı ve yanındaki binaya da NATO Zirvesi temalı afişler asıldı.

36. NATO Zirvesi İçin Geri Sayım: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Hazırlıklar Tamamlandı - Resim : 3

MİLLET KÜTÜPHANESİ ULUSLARARASI MEDYA ÜSSÜ OLDU

Öte yandan zirveyi yaklaşık 3 bin uluslararası basın mensubunun takip etmesi bekleniyor. Basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerleşkesinde bulunan Millet Kütüphanesinde Medya İletişim Merkezi oluşturuldu.

36. NATO Zirvesi İçin Geri Sayım: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Hazırlıklar Tamamlandı - Resim : 4

Kaynak: DHA

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