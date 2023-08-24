36 ili sıcak hava dalgası vuracak: Termometreler o saatlerde sıcaktan patlayacak

GÜNEŞ ÇARPMASINA DİKKAT

Öte yandan güneş ışıklarının dik açıyla geldiği saat 11.00 ile 16.00 arasında vatandaşların güneş çarpmasına karşı dikkatli olması gerekiyor. Meteoroloji’den bu konuda yapılan uyarıda, “Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.