36 ili sıcak hava dalgası vuracak: Termometreler o saatlerde sıcaktan patlayacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcak hava dalgasına karşı uyardı. Bu doğrultuda yapılan değerlendirmelere göre 36 ilde hava sıcaklığının 35 dereceyi aşması beklenirken güneş çarpması uyarısı da yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarafından yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, bu hafta boyunca da etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Ayrıca hava sıcaklıklarının, önümüzdeki hafta başına kadar ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Özellikle denize kıyısı olan illerde, yüksek nem ile birlikte hissedilen sıcaklıkların daha fazla olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR
Bu kapsamda 24 Ağustos Çarşamba günü 36 ilde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin edilirken bazı illerde hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaşması bekleniyor.
GÜNEŞ ÇARPMASINA DİKKAT
Öte yandan güneş ışıklarının dik açıyla geldiği saat 11.00 ile 16.00 arasında vatandaşların güneş çarpmasına karşı dikkatli olması gerekiyor. Meteoroloji’den bu konuda yapılan uyarıda, “Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.