350 Bininci Anahtar Hazır! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adıyaman'da Önemli Mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sizlerin vasıtasıyla Besni'den Çelikhan'a, Gerger'den Gölbaşı'na, Kahta'dan Samsat'a, Adıyaman'ın tüm köşelerindeki kardeşlerime muhabbetlerimi iletiyorum.

Aynı şekilde Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve diğer illerimizde bizleri takip eden tüm vatandaşlarıma da gönülden sevgilerimi gönderiyorum.

Bugün, yiğitlik ve asaletin ruh bulduğu, bereketli topraklarıyla medeniyetlere beşiklik etmiş Adıyaman'ımızda siz kıymetli kardeşlerimizle bir aradayız.

Havalimanından şehir merkezine kadar yol boyunca bizleri büyük bir heyecan ve aşkla karşılayan tüm kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum. Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

Biz yaraları sarma derdindeyiz. 11 ilimizde yapımını tamamladığımız 350 bininci yuvamızın anahtarlarını hep birlikte teslim etmenin gurunun yaşıyoruz. Yeni yuvalarımızın hayırlı olmasını diliyorum.

Ama bu süreçte herkes iyi bir sınav veremedi millet burada can derdinde iken siyasi rant hesabı yapan vicdansızlar çıktı. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmişken yüreği yaralı depremzedelerimizi devletimize karşı kışkırtanlar oldu. Oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimizin kapı dışarı atıldı. Aşağılandığı horlandığı sahnelere şahitlik ettik. Seçimlerden önce bol bol fotoğraf çektirip bir daha yolları buralara hiç düşmeyen deprem turistlerini gördük.

Bedava ev sözü verip daha sonra kulaklarının üzerine yatan yalancılarla karşılaştık.

Ana muhalefetin başındaki zat herkesi hedef alıyor. Öyle bir faşizm ki farklı bir görüşe tahammülü var. Sözlerinde ne nezaket ne tutarlılık var. Her gün bir yalanı ortaya çıkıyor. Sürekli geri vitese takıyor. Yalan makinesi mi ana muhalefetin genel başkanı mı ayırabilene helal olsun."

