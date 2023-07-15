35 ilde hava sıcaklığı 35 derece ve üzerine çıkacak: 'O saatlerde dışarı adım bile atmayın'

Bu kapsamda yapılan tahminlere göre 15 Temmuz Cumartesi 35 ilde hava sıcaklığı 35 derece ve üzerinde olacak. Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar, başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.