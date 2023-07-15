35 ilde hava sıcaklığı 35 derece ve üzerine çıkacak: 'O saatlerde dışarı adım bile atmayın'
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre 35 ilde hava sıcaklığı yarın 35 derece ve üzerinde olacak. Bu illerde yaşayan vatandaşların saat 11.00 ile 16.00 arasında güneş çarpması riskine karşı dikkatli olması gerekiyor.
Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası Türkiye’yi abluka altına aldı. Yurdun tamamında güneşli hava etkisini gösterirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre sıcak havalar etkisini sürdürmeye devam edecek.
Bu kapsamda yapılan tahminlere göre 15 Temmuz Cumartesi 35 ilde hava sıcaklığı 35 derece ve üzerinde olacak. Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar, başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
İŞTE HAVA SICAKLIĞININ 35 DERECE VE ÜZERİNDE OLACAĞI İLLER
Edirne: 37
Çanakkale: 36
Bursa: 36
Balıkesir: 36
Manisa: 42
Gaziantep: 39
Kilis: 42
Adıyaman: 40
İzmir: 39
Aydın: 43