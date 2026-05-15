349 Milyon Liralık Pırlanta Kaçakçılığı Operasyonu: 81 Gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen pırlanta kaçakçılığı operasyonunda 81 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında piyasa değeri yaklaşık 349 milyon lira olan pırlanta ele geçirildi.

Son Güncelleme:
349 Milyon Liralık Pırlanta Kaçakçılığı Operasyonu: 81 Gözaltı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yurt dışından organize şekilde pırlanta kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında 2025 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilen ilk operasyonun ardından devam eden çalışmalarda, ikinci dalga operasyonunun hazırlık sürecinde toplam piyasa değeri yaklaşık 349 milyon lira olan pırlanta ele geçirildi.

Elde edilen delil ve bulguların incelenmesinin ardından 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler, bu sabah İstanbul merkez olmak üzere Antalya, İzmir ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 81 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda pırlanta ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Üsküdar Belediyesi'ne İkinci Dalga Operasyon: 7 Kişi Gözaltına Alındı Üsküdar Belediyesi'ne İkinci Dalga Operasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkistan'a Gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkistan'a Gitti
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Akın AK Parti'ye mi Geçecek? Hafta Sonunu İşaret Etti Ahmet Akın AK Parti'ye mi Geçecek? Hafta Sonunu İşaret Etti
İBB ve Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var İBB ve Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon
Yamal İsraili Çıldırttı: İsrailli Bakan Hedef Aldı Başbakan Sanchez Sahip Çıktı Yamal İsraili Çıldırttı: İsrailli Bakan Hedef Aldı Başbakan Sanchez Sahip Çıktı
Özkan Yalım’dan Özgür Özel Hakkında Yeni İfade Hamlesi Özkan Yalım 'Mavi Valiz' İçin Tekrar Savcılığa Gidecek
Altında Sert Düşüş: Son 10 Günün Dibini Gördü! FED Beklentisi Piyasayı Sarstı Altında Sert Düşüş: Son 10 Günün Dibini Gördü! FED Beklentisi Piyasayı Sarstı