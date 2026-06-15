34 İlde Dev Operasyon: 5 Milyarlık Hesap Hareketi, 293 Gözaltı

İçişleri Bakanlığı, 34 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyon kapsamında hesaplarında 4,8 milyar TL hareketlilik olduğu tespit edilen 293 şüpheli yakalandı.

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34 İlde Dev Operasyon: 5 Milyarlık Hesap Hareketi, 293 Gözaltı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik 34 il merkezli operasyonlar gerçekleştirildi.

34 İLDE DEV OPERASYON

Adana, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa, Trabzon ve Van merkezli düzenlenen operasyonlarda; şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya hesapları üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

5 MİLYAR LİRALIK HESAP HAREKETLİLİĞİ

MASAK tarafından yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin hesaplarında 4 milyar 800 milyon TL hesap hareketliliği tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ile muhtelif miktarda doküman ele geçirildi.

293 ŞÜPHELİNDEN 159'U TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında 293 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 159’u tutuklandı, 94’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

40 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Açıklamada, "Kahraman Jandarmamızı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, MASAK’ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadeleri de yer aldı.

Kaynak: DHA

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yasa dışı bahis Jandarma
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