33 Yıldır Haber Alınamıyor: Cumartesi Anneleri Ali Tekdağ'ın Akıbetini Sordu

1995 yılından bu yana Galatasaray Meydanı’nda adalet talebiyle seslerini duyurmaya çalışan Cumartesi Anneleri, bu hafta da kayıpların unutulmaması ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Bu haftaki açıklamayı, İnsan Hakları Derneği (İHD) Hakkari Şube Başkanı Sibel Çapraz yaptı.

Açıklamada, "HEP içerisinde siyasi faaliyet sürdüren Ali Tekdağ, onlarca kez gözaltına alınmış ve ağır işkence görmüştü. 3 Kasım 1991 tarihinde, Ali Tekdağ evden eşi ile birlikte çıktı. Alışveriş yapmak üzere Dagkapı Şekerbank civarına geldiklerinde, sivil giyimli, uzun namlulu silahlı ve telsizli kişiler Tekdağ'ı zorla beyaz bir minibüse bindirerek götürdüler" denildi.

Tekdağ Ailesi'nin ve İHD'nin tüm başvurularından bir sonuç çıkmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ali Tekdağ'ın gözaltına alındığı inkar edildi. Ancak, S.D isimli bir kişi, Ali Tekdağ'ı gözaltına alınmasından 45 gün sonra, Diyarbakır Çevik Kuvvet Merkezi'nde gördüğünü açıkladı ve onun, "Aileme söyleyin beni katledecekler" diye bağırdığını aktardı. 21 Ocak 1996 tarihli Evrensel Gazetesi'nde yayınlanan "Bir JİTEM Subay'ının İtirafları" başlıklı haberde, Ali Tekdağ'ın 120 gün süren ağır işkence sonrası silahla taranarak öldürüldüğü ve öldükten sonra, tanınmaması için üzerine benzin dökülerek yakılıp Silvan-Diyarbakır karayolunda bir dere yatağına gömüldüğü bilgisi yer aldı.

Ancak, ailenin ısrarlı başvuruları sonucunda açılan yedi soruşturmadan da sonuç alınamadı. Bunun üzerine Hatice Tekdağ AİHM'e başvurdu. AİHM, Ali Tekdağ'ın gözaltında kaybedilmesi ile ilgili yürütülen soruşturmaların eksik ve yetersiz oluşu nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği sonucuna vararak Türkiye'yi mahkum etti. Gözaltında kaybedilişinin 30. yılında, Ali Tekdağ’ın gözaltında kaybedilmesi ile ilgili hakikati açığa çıkaracak, suçun fail ve sorumlularını yargılayarak cezalandıracak etkinlikte bir soruşturma ve kovuşturma yürütülmesini talep ediyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin; Ali Tekdağ için, tüm kayıplarımız için, adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi