33 Bin Kişi Sorgulandı Ama... Türkiye'nin Gözü Narin'den Gelecek Haberde

Tüm ülkenin gözü Narin'den gelecek iyi habere çevrilmişken, arama çalışmalarından 11 gündür sonuç alınamadı. Çalışmalar kapsamında 33 bin kişinin sorgulandığı bildirildi.

Son Güncelleme:
33 Bin Kişi Sorgulandı Ama... Türkiye'nin Gözü Narin'den Gelecek Haberde

Diyarbakır’da 11 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları sürerken, soruşturmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Gelen son bilgiye göre, soruşturma kapsamında 33 bine yakın kişinin soruşturulduğu bildirildi.

Son olarak olaya ilişkin amca Salim Güran gözaltına alınmış ve amca Güran’ın telefonundaki tüm mesajları yardımcı bir uygulamayla sildiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca, amca Güran’ın otomobilinde Narin’e ait DNA bulguları tespit edilmişti.

Türkiye’nin gözü Narin’den gelecek haberdeyken, aile bireyleri de çapraz sorguya alındı.

Narin’in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

AMCA GÖZALTINDA

Amca Salim Güran'ın telefonunun Narin'in kaybolmasının ardından 1 saat boyunca kapalı olduğu ve amca Güran'ın, Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

Güran’ın gözaltına alınmasının ardından otomobilinde yapılan incelemede Narin Güran’ın DNA’sı tespit edildi. Amca Güran’ın aracındaki DNA örneği ile Narin Güran’ın kıyafetlerindeki DNA örneği eşleşti.

Amcanın telefonunda yapılan incelemede, telefondaki WhatsApp yazışma ve görüşmelerinin tamamının silindiği tespit edildi.

Etiketler
Diyarbakır Gözaltı
Son Güncelleme:
Su Tamamen Çekildi, Gerçek 16 Yıl Sonra Ortaya Çıktı Su Çekilince Gerçek Ortaya Çıktı
Bu Temizlik Ürünlerini Asla karıştırmayın! Zararı İlk Kez Ortaya Çıktı! Bu Temizlik Ürünlerini Asla karıştırmayın! Zararı İlk Kez Ortaya Çıktı!
Tüm Gözler Oraya Çevrildi... Mağaradaki Sır Ortaya Çıkıyor: 86 Bin Yıllık Yaşam İzine Rastlandı Mağaradaki Sır Ortaya Çıkıyor... Tüm Gözler Oraya Çevrildi
Promosyon Tutarları Değişti : Garanti BBVA Eylül Ayına Özel Promosyonu Duyurdu Promosyon Tutarları Değişti : Garanti BBVA Eylül Ayına Özel Promosyonu Duyurdu