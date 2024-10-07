31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği'ne Yoğun İlgi

31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği ile Muğla üç gün boyunca ünlü isimleri ağırladı. Şenlikte, Yeni Türkü ve Pinhani sahne aldı. Ayrıca çocuklar için de iki gün boyunca Kent Meydanı’nda atölyeler düzenlendi. Kum boyama, yüz boyama, balon taşıma, paraşüt oyunu, geleneksel Muğla motifleri gibi birçok etkinlikle çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi. Slow-Food ve Coğrafi İşaretli Ürünler Pazarı kurularak vatandaşlar İnsan Hakları Parkı’nda alışveriş yapma imkanı buldu. Ünlü ressam Devrim Erbil Resim Sergisi, Kaos ve Dinginlik İki Ressam sergisi, Muğla’dan Menteşe’ye Muğla Fotoğrafları Erdinç Özal Sergisi, Ebru Sergisi ve Tiyatro Oyunları’nın da düzenlendiği Kültür ve Sanat Şenliği Cumhuriyet Gazetesi’nin 79.Yunus Nadi Ödül Töreni’ne de ev sahipliği yaptı. Yunus Nadi adına verilen ödüller, ilk defa İstanbul dışında düzenlendi.

31.Muğla Kültür ve Sanat Şenliği’nde Muğlalı yönetmen Yüksel Aksu "Dünya Sinema Kenti Muğla" etkinliği ile hemşehrileri ile buluştu. Kentsel Kültürel Miras söyleşisi ile Ertuğrul Aladağ ve Kerem Ekinci’de katılımcıları bilgilendirdi. Prof.Dr. Fuzuli Bayat’da "Muğla Yöresi’nde Yaşayan Eski İnanç Kalıntıları" konusunda söyleşi ve imza günü düzenledi. Şenlikte ayrıca Değirmendere Kanyonu’nda doğa yürüyüşü düzenlenerek katılımcıların bölgenin doğal güzelliklerini tanıması sağlandı.

Kaynak: ANKA