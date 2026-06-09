31 Dev Hukukçudan Ortak Manifesto: 'CHP'de Tek Çıkış Yolu Olağanüstü Kurultay'

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Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) liderlik, kürsü ve salon savaşlarıyla zirveye tırmanan siyasi kriz gündemdeki yerini koruyor.

Aralarında Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Prof. Dr. Sibel İnceoğlu, Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu, Prof. Dr. Metin Günday ve Prof. Dr. Murat Sevinç gibi isimlerin yer aldığı 31 anayasa ve kamu hukuku uzmanı, ortak bir bildiri imzalayarak Ankara'daki kaosu bitirecek hukuki reçeteyi kamuoyuna sundu.

'HİÇBİR MAHKEME KARARI KANUNU ASKIYA ALAMAZ'

Ortak açıklamada hukukçular, krizin sadece bir partinin iç meselesi değil, doğrudan Türkiye’nin bir demokrasi meselesi olduğunu vurguladı. Siyasi Partiler Kanunu’nun emredici hükümlerinin hiçbir yargı kararıyla çiğnemeyeceğini hatırlatan uzmanlar, yetki tartışmalarına şu net kelimelerle son noktayı koydu:

"Hiçbir Mahkeme kararı kanunun emredici hükümlerini kaldıramaz ya da askıya alamaz. Tedbir kararıyla 38. kurultay öncesi duruma dönülmesiyle birlikte, partiyi yasal olarak zorunlu olan olağan kurultay sürecine götürme yetkisi tedbiren eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile dönemin Parti Meclisi’ne ve MYK’sına devredilmiştir."

'TEK MEŞRU ÇIKIŞ YOLU SANDIK'

Hukukçular, CHP’nin mevcut delege yapısının iradesinin sakatlanmadığını belirterek, partinin seçime katılma yeterliliğini kaybetmemesi adına kongre takviminin işletilmesinin şart olduğunu belirtti. Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"İradesi sakatlanmamış kabul edilen kurultay delegeleriyle partiyi yeniden olağanüstü kurultaya götürmek hukuken zorunlu olmakla kalmayıp, mevcut hukuki kaosu sona erdirecek tek meşru çıkış yoludur. Türkiye'nin tarihine kara bir leke olarak geçecek yeni bir demokrasi ayıbına daha yol açılmaması için sorumluluğu bulunan herkesi üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz."

SİYASİ PARTİLER KANUNU NE DIYOR?

Bildiride, Anayasa'nın 68. ve 69. maddeleri ile Siyasi Partiler Kanunu'nun 14. ve 36. maddelerine atıfta bulunuldu. Yasaya göre büyük kongrelerin en az 2, en fazla 3 yıl içinde toplanması gerektiği, üst üste iki defa kongre yapmayan partilerin seçime katılma yeterliliğini kaybedeceği cezai müeyyidesi hatırlatıldı.

İmzacılar ise şöyle:

Prof. Dr. Didem Yılmaz

Prof. Dr. Fahri Bakırcı

Prof. Dr. Fazıl Sağlam

Prof. Dr. Güçlü Akyürek

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu

Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu

Prof. Dr. Metin Günday

Prof. Dr. Murat Sevinç

Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu

Prof. Dr. Sibel İnceoğlu

Prof. Dr. Sultan Uzeltürk

Prof. Dr. Süheyl Batum

Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz

Prof. Dr. Tolga Şirin

Prof. Dr. Sevtap Yokuş

Doç. Dr. İsmail Yüksel

Doç. Dr. Bülent Yücel

Doç. Dr. Erkan Duymaz

Doç. Dr. Ozan Ergül

Doç. Dr. Serkan Köybaşı

Dr. Ender Türk

Dr. Veysel Dinler

Dr. Nezahat Demiray

Dr. Oğuzhan Bekir Keskin

Dr. Gökhan Şen

Dr. Nurhan Demirhan

Dr. Özge Çelebi

Dr. Mehmet Karlı

Dr. Özgür Mumcu

Dr. Oya Aydın

Dr. Buket Soygüt.

Kaynak: ANKA