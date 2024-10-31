300 Yıllık Miras Devam Ediyor: Antalya'da Hasat başladı
Antalya’da, Konyaaltı Belediyesi tarafından bölgeye özgü çandır fasulyesinin korunması, tanıtımının artırılması ve çiftçilerin üretime teşvik edilmesi amacıyla ekilen fasulyenin hasadı yapıldı.
Kaynak: İHA
Konyaaltı Belediyesi, Yarbaşçandır Mahallesi'ndeki 5 dönümlük alanda gerçekleştirilen bu hasatla çandır fasulyesinin 300 yıllık mirasını sürdürmeyi hedefliyor.
Çandır fasulyesinin coğrafi işaret başvurusunun devam ettiğini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Yüzyıllara dayanan bu geleneği yaşatmaya ve bölge halkının yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
TANITIM VE DESTEK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Konyaaltı Belediyesi, çandır fasulyesini yalnızca ekim ve hasat aşamasında değil, tanıtım ve pazarlama alanlarında da desteklemeye devam ediyor. Çandır fasulyesi için düzenlenen şenlikler ve teşvik programları sayesinde bölge üreticileri, geleneksel tarımı sürdürme konusunda daha fazla destekleniyor ve motive ediliyor.
Başkan Kotan, 300 yıllık bu kültürel değeri yaşatmak için kararlılıklarını vurgulayarak, "Mirasımızı korumak ve üreticilerimize her alanda destek sağlamak için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.