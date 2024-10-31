300 Yıllık Miras Devam Ediyor: Antalya'da Hasat başladı

TANITIM VE DESTEK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Konyaaltı Belediyesi, çandır fasulyesini yalnızca ekim ve hasat aşamasında değil, tanıtım ve pazarlama alanlarında da desteklemeye devam ediyor. Çandır fasulyesi için düzenlenen şenlikler ve teşvik programları sayesinde bölge üreticileri, geleneksel tarımı sürdürme konusunda daha fazla destekleniyor ve motive ediliyor.