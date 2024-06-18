‘300 milyon Euro harcadı’ iddiası: TFF, EURO 2024’e 613 resmi davetli götürmüş

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kendi kaynaklarıyla 600’ü aşkın davetlinin Almanya’da düzenlenen EURO 2024 şampiyonasında konuk edildiğini öne sürüldü..

Spor gazetecisi ve yazar Tahir Kum, Salı günü X hesabında yaptığı paylaşımlarda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye “israf projesi” diyerek, TFF’nin EURO 2024 davetlileri için harcadığı paranın 3 milyon Euro'yu geçtiğini iddia etti.

“TFF’nin EURO 24 faturasının 3 milyon euro’yu bulması kulüpleri harekete geçirdi,” ifadelerini kullanan Kum, davetli listesinin kamuoyu ile paylaşılması istedi.

Kum, TFF’nin 613 davetli ile “tarihi bir rekora imza attığını” belirtti ve turnuvaya katılan hiçbir ülkenin davetli sayısında bu rakama yaklaşmadığını kaydetti.

“Sezon boyu skandallarıyla gündeme gelen TFF şimdi israflarıyla gündemde,” diyen Kum ayrıca, TFF’nin alt yaş milli takım teknik direktörlerinden “tek bir ismi dahi” turnuvaya davet etmeğini belirtti.

TFF’nin bu hamlesinin, özellikle hükümet tarafından enflasyonun baskılanması amacıyla gündeme getirilen “Tasarruf Tedbirleri Genelgesi”nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinden sadece bir ay sonra gelmesi de sosyal medyada tepkilere yol açtı.

TFF EURO 2024’DE TARİHE GEÇTİ‼️

İngiltere Federasyonunun sadece Milli Takım kafilesinin masraflarını karşıladığı;

Fransa’nın kafile dışında 27, İsviçre’nin 14,

İspanya’nın 40 ve Portekiz’in de 33 davetli götürdüğü şampiyonaya 613 misafir davet eden TFF tarihi bi rekora imza attı pic.twitter.com/7xZBDm5D0S — Tahir Kum (@mtahirkum) June 17, 2024

Suudi Arabistan’da Süper Kupa finalinin oynatılamaması, İstanbulspor’un takımını sahadan çekmesi ve orta hakem Halil Umut Meler’in yumruklanması gibi gerginlikler, Büyükekşi’nin TFF başkanlığına gölge düşürdü.